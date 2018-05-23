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23 Mayıs 2018 13:47

Kozlu Anadolu Lisesi yılsonu resim sergisi açıldı

Kozlu Anadolu Lisesi Okulu tarafından Esas 67 Burda AVM’de yılsonu resim sergisi açıldı.

Kozlu Anadolu Lisesi yılsonu resim sergisi açıldı

23 Mayıs 2018 13:47


Kozlu Anadolu Lisesi’nden resim sergisi Kozlu Anadolu Lisesi öğrencileri, bir yıl boyunca hazırladıkları eserlerini açtıkları resim sergisinde tanıttı. Alışveriş Merkezi’ndeki sergi açılışına Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, İl Milli Eğitim Şube Müdürü İlhan Sabit Memiş, Kozlu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Osman Menteşe, Kozlu Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Akif Başdağ, Okul Müdürü Murat Sevindik, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Serginin açılış kurdelesini İl Milli Eğitim Şube Müdürü İlhan Sabit Memiş, keserek öğrencilerin yaptığı tabloları yakından inceledi. Sergide yağlı boya, ebru, taş boyama, mandala boyama gibi pek çok farklı türde eser ilgi gördü.




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