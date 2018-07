Kozlu’da 15 Temmuz Şehitleri anıldı

Programa Kozlu Kaymakamı Ahmet Karakaya, Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri, gaziler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Düzenlenen program Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Yapılan duaların ardından konuşmalar gerçekleştirildi. Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, "Bugün burada 15 Temmuz demokrasi zaferi ve şehitleri anmak için toplanmış bulunmaktayız. 2 yıl önce 15 Temmuz gecesi ülkemizi, milletimizi, demokrasimizi, aydınlık yarınlarımızı yok etmeye amaçlayan vatan hainleri, silahları bu aziz ve cefakar millete doğrultarak bir darbe teşebbüsünde bulunmuşlardır. Ancak milletimizin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine sokakları ve meydanları, ölümü göze alarak doldurmuştur. 15 Temmuz gecesi Çanakkale’de, Dumlupınar’da, İstiklal Savaşı’nda olduğu gibi tüm fertleriyle tek yürek olmuş ve iradesini hainlere çiğnetmemiştir. Hainler ertesi gün akşamı olmadan hüsrana uğratılmıştır. Rabbim bir daha böyle bir ihaneti bu aziz millete yaşatmasın. Türkiye’miz artık eskisinden daha güçlüdür. 15 Temmuz şehitlerimiz başta olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum, gazilerimize şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Kozlu Kaymakamı Ahmet Karakaya da "Dünya üzerinde yazılan çok sayıda destan var. Her milletin övünerek anlattığı bir kaç destan vardır. Ama hiç bir millet diyemez ki ’Ben Türk Milleti kadar çok destan yazdım, Türk Milleti kadar vatan sevgisi gösterdim.’ Bu topraklar bizi adeta destan yazmaya mecbur bırakmaktadır. Bütün dünyanın gözleri üzerinde olan Anadolu ve Trakya topraklarına hüküm süren bir millet olarak her daim ülkemizi, bayrağımızı, ezanımızı korumak kollamak için tetikte bulunmak zorundayız. Tarih 15 Temmuz 2016 akşam saatleriydi. Hepimiz o anları birlikte yaşadık. İlk önce şaka gibiydi, Genelkurmay etrafında polis araçlarını, ambulansları gördük önce, sonra eski Boğaziçi köprüsü şimdi ki 15 Temmuz köprüsünde asker üniformalı kişileri gördük. Onları bizim askerimiz zannettik, eminim bir çoğumuz bir terör olayı veya tatbikat var ki oradalar sandık. Konduramadık. Bu millet çok ihanet görmüştü ama asker üniforması giyen ihaneti ilk defa bu kadar yakından görüyordu. Ama zannettikleri kadar kolay değildi. Milletin gönlünde taht kuran bir Cumhurbaşkanı vardı. Devletine ölümlüne bağlı valileri, belediye başkanları, komutanları, emniyet müdürleri ve en önemlisi vatandaşları vardı. Vatandaşımız artık demokrasisine sahip çıkacak olgunluğa ulaşmıştı. İşte böyle bir günde 15 Temmuz akşamı başladı. O gerçekten hepimizin ruhuna işleyen çağrı ile hatta belki daha öncesinde vatandaşlarımız sokaklara doldu. Ve bu sefer emperyalizm kazanamayacak bu sefer Müslüman Türk Milleti kazanacak dedi. 15 Temmuz sadece 3-5 tankın sokağa inmesi değildir. Şehitlerimizin acısını her gün hissetmemiz gereken bir gündür. 15 Temmuz şehitleri de Çanakkale Şehitleri gibidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyete, vatandaşın seçtiği Cumhurbaşkanına sahip çıkmak için sokağa indiler. Artık yüce Mevlanın kudretiyle emperyalizme dur diyen bir millet var. Yeter ki biz birliğimize, beraberliğimize sahip çıkalım" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından günün anlam ve öneminin anlatıldığı şiirler okundu. Kozlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında yarışmaya girenlere ödülleri verildi.