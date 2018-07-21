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21 Temmuz 2018 17:39

Müdür Çelik’e veda yemeği

Zonguldak’ın Gökçebey İlçesinde Mal Müdürlüğü görevini yürüten Kadir Çelik’e Zonguldak Vergi Dairesi Başkanlığı Usul Müdürlüğüne atanması nedeniyle veda yemeği düzenlendi.

Müdür Çelik’e veda yemeği

21 Temmuz 2018 17:39


Düzenlenen veda yemeğine Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, Gökçebey Belediye Başkanı İsmet Karcı, Bakacakkadı Belediye Başkanı Sezgin Özdemir, Jandarma Komutanı Serkan Koparan, Emniyet Amiri Hasan Bektaş, AK Parti İlçe Başkanı Hayrettin Karadağ, Milli Eğitim Müdürlü Fazıl Aytaş, Özel İdare Müdürü İzzet Turpcu, Tarım Müdürü Sevim Küçükbekir, Gökçebey eski Belediye Başkanı Vedat Öztürk, dernek başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, meslek mensupları, mal müdürlüğü personeli, kaymakamlık personeli, mükellefleri ve çok sayıda davetli katıldı.


Yemekte konuşan Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli katkılarından ve hizmetlerinden dolayı Çelik’e teşekkür ederek “Gökçebey ilçemizde Mal Müdürlüğünde 12 yıldır görev yapan Kadir Çelik’e başarılı çalışmaları nedeniyle teşekkür ediyorum. Kendisi Mal Müdürlüğü ile birlikte AB proje biriminde ilçemize katkılar sağlamış, bu çalışmaların ilçemiz etkisini ilerleyen dönemlerde daha iyi göreceğiz. Kendisine yeni görev yerinde başarılar diliyorum" dedi.


Ardından konuşan Mal Müdürü Kadir Çelik, Gökçebey’de güzel dostluklar ve arkadaşlıklar biriktirdiğini ifade ederek “Yaklaşık 12 yıldır Gökçebey’de görev yapıyorum. Gökçebey’de çok güzel anılarımız ve hatıralarımız var. Burada bana destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki görev yerimiz Zonguldak fazla uzakta olmayacağım. Tekrar birbirimizle görüşüp dostluklarımız bitmeden devam edecek. Böyle bir günde konuşmak zor. Sözlerimi fazla uzatmadan görev yaptığım süre boyunca destek olan herkese tekrar teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.


Konuşmaların ardından Gökçebey Belediye Başkanı İsmet Karcı tarafından Kadir Çelik’e teşekkür plaketi ve davetliler tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi.




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