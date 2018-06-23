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23 Haziran 2018 18:03

Mühendislik Fakültesi Mezuniyet Töreni gerçekleştirild

BEÜ Mühendislik Fakültesi 2017-2018 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Mühendislik Fakültesi Mezuniyet Töreni gerçekleştirild

23 Haziran 2018 18:03


Mezuniyet törenine, Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, Bartın Üniversitesi Rektörü ve Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Uzun, BEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr.Kemal Büyükgüzel, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yılmaz Yıldırım, Tıp Fakültesi Dekanı Ali Borazan, Fen-Edebiyat, Fakültesi Dekanı Sadi Şen, Kilimli Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, BEU Senato Üyeleri, akademik personel, öğrenciler ve öğrencilerin aileleri katıldı.


Üç kısım halinde düzenlenen törenler öğrencilerin, izleyicilerin büyük alkışları ile salona girişi ile başladı. Törende Fakülte birincisi Ali Sezer, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ş. Hakan Kutoğlu ve Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’un konuşmalarının ardından Fakülte ve bölümleri derece ile bitiren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Tüm öğrencilere diplomalarının verilmesinin ardından mezunlar öğretim elemanları eşliğinde yemin ettiler.


Öğrenciler müzik eşliğinde keplerini fırlatarak mezuniyetlerini coşkuyla kutladılar.




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