OBM personeli iftarda buluştu

İftar programa Vali Ahmet Çınar da katıldı.

11 ayın Sultanı Ramazan ayı ile bütünleşen ve birlik, beraberlik duygusunun yaşandığı iftar yemeği Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Bölge Müdürlüğü yemekhanesinde düzenlendi. Orman Bölge Müdürlüğünün her yıl geleneksel olarak düzenlediği Ramazan Ayı iftar yemeğine Zonguldak Valisi Ahmet Çınar beraberinde Milli Eğitim Müfettişleri ile birlikte katıldı. Birlik ve beraberlik ayı olan Ramazan’da, Orman Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen iftar yemeği ile bakanlığın Zonguldak’taki kurumlarının bir araya getirilen iftara Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü personeli ile DSİ 232. Şube Müdürlüğü ve Zonguldak DKMP Şube Müdürlüğü personelin de bir araya gelmesi sağlandı.

Düzenlenen iftar yemeğine Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Orman Bölge Müdürü Ahmet Sırrı Beşel, DSİ 232. Şube Müdürü ve personeli, Zonguldak DKMP Şube Müdürü, Bölge Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, İşletme Müdürleri Başmühendisler ile Zonguldak merkezindeki orman işletme şefleri katıldı. İftar yemeği oldukça samimi bir ortamda gerçekleşti. Bölge Müdürü Ahmet Sırrı Beşel yaptığı konuşmada; “Bakanlığımızın Zonguldak İlindeki kurumlarının personel ve aileleri ile birlikte, bu güzel iftar programına katıldığınız için hepinize teşekkür ediyor, selam ve saygılarımı sunuyorum. Böyle güzel bir Ramazan akşamında, sizlerle birlikte aynı sofrada buluşmuş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu mübarek ayın ve günlerin hürmetine herkese sağlık, huzur ve mutluluk diliyor, birlik ve beraberliğimizin artmasını temenni ediyorum” dedi.

Ramazan’ın birlikte yapılan iftarlar ile daha güzel yaşandığını ifade eden Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü personeli de düzenlenen yemeğe teşekkür ederek, iyi dilek ve temennilerini ilettiler.