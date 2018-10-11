Odunluk'da asılı olarak bulundu

Olay, akşam saatlerinde Alaplı Sabırlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evin arka tarafında bulunan ve odunluk olarak kullanılan yerde tavana iple asılı halde erkek cesedi olduğunu gören köy sakinleri, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın yaşamını yitirdiği belirlendi. Cesedin köyde yaşayan Recep B. (55) isimli şahsa ait olduğu tespit edildi. Jandarma ekiplerinin yaptığı ilk incelemede şahsın intihar ettiğinin belirlendiğini ancak kesin ölüm nedeninin adli tıp incelemesi sonrası ortaya çıkacağı öğrenildi.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürerken, ceset incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.