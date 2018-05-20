Ögrencilerin ’Müzik Dinletisi’ 19 Mayıs gecesine damgasını vurdu

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Oktay Olcay Yurtbay Anadolu Lisesi tarafından müzik dinletisi gerçekleşti. Fener Alayı sonrası gerçekleşen konserde yoğun şekilde kalabalık yaşandı.

Okulun kurucusu olan Zeki Yurtbay’ın eşi Emel Yurtbay’da programa katıldı. Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezi’ne Kaymakam Serkan Keçeli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Selçuk Özen, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Hayri Kandemir, Atatürk Düşünce Derneği İlçe Başkanı Zeki Saim Oral, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Şendoğan Kaya, Kent Konseyi Başkanı Berna Çimsalan Özyurt, okul müdürleri, öğrenciler ve halk katıldı.

Geceye Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitler için Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, ’Sendendir Atatürk ’ adlı şiir ile başlandı. Oktay Olcay Yurtbay Anadolu Lisesi öğrencileri ve müzik ögretmeni Şevket Göynük yönetiminde verdiği konser izleyicileri büyüledi. Birbirinden eşsiz 24 eserin söylendiği konserde, kendilerine hayran bıraktılar. Muhteşem saatler geçiren müziksevenlerin kulaklarının pası silindi.

Yaklaşık iki saat süren amatör konser keyifli geçti. Gecenin sonunda Müzik öğretmeni Şevket Göynük, öğrencileri tarafından çiçek takdim edildi. Öğrencilerle beraber müzik öğretmenleri Göynük; " Yaşamınızda müzik eksik olmasın. Sanatın bize vereceği heyecandan, yaratıcılık gücünden yoksun kalmayın. Sanatla kalın, hoşçakalın" dediler.