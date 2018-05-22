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22 Mayıs 2018 17:47

Öğrencilerinden Mehmetçiklere anlamlı davranış

Zonguldak’ın Kozlu ilçesindeki Ortaokulu öğrencileri Afrin, El-Bab ve o bölgede mücadele eden güvenlik güçlerine şiirlerden oluşan kitapçık ve şiirlerini gönderdi.

Öğrencilerinden Mehmetçiklere anlamlı davranış

22 Mayıs 2018 17:47


Kozlu Kaymakamı Ahmet Karakaya, İlçe Jandarma Komutanı İsmail Çetinkaya, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Seyfi Paça, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Yakup Keleş, okul yönetiminin de katılımıyla öğrenciler tarafından sevgi ve minnettarlığın simgesi olan şiirleri Mehmetçiğe ulaştırılmak üzere Kozlu PTT Müdürü Meral Ertürk’e teslim edildi.


Kozlu Kaymakamı Ahmet Karakaya; “Zor zamanlarda millet olarak nasıl bir araya geldiğimizi göstermesi açısından çok önemli bir davranış. Ne mutlu bize ki böyle bir milletimiz var, ne mutlu bize ki bu hissiyatı yaşayan gencecik öğrencilerimiz var ve yine ne mutlu bize ki öğretmenlerimiz bu milli, manevi duyguları gençlerimize öğretiyor. Velilerimiz hassas. Tabi ki askerlerimiz, jandarmamız, polisimiz de ziyadesiyle bu sevgiyi, bu muhabbeti hak ediyor ve üzerine düşeni fazlasıyla gerçekleştiriyor. Ülkemizin birliği ve güvenliği için mücadele ederken şehit olan tüm asker, polis ve jandarmamıza Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.




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