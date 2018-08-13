Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Zonguldak-Ankara karayolu Karaman mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Mücahit K. idaresindeki 67 NF 484 plakalı aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Otomobilde bulunan sürücü Mücahit K. ve yanında bulunan Hanife K. hafif şekilde yaralandı. Çevredekiler durumu AFAD ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi. AFAD ekiplerinin yardımıyla yaralılar araç içerisinden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Tedavi altına alınan yaralılar Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi. Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.