Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde dünyaya gelen Cihan Dinçer, doğuştan damar kuruluğu nedeniyle görme yetisini kaybetti. Defalarca doktora giden Dinçer, çareyi yurt dışındaki doktorlarda aradı. 1996 yılında Almanya’da özel bir kliniğe götürülen Cihan Dinçer, tedavisine olumsuz yanıt aldı. 2008 yılına kadar ailesinin desteği ile yaşama tutunan Dinçer, eşi Özlem ile tanıştı. 26 yaşındaki Özlem Dinçer, eşine adeta hayat oldu.

Çiftin 9 yıllık evliliğinden Efnan (7) ve Duhan Kadir (2) isimli iki çocuğu dünyaya geldi. Hayatını çocuklarına adayan Cihan Dinçer, çevresine anlatamadıklarını şiire döktü. İçerisinde 100 şiirin yer aldığı kitap çıkartan Dinçer, günlerinin büyük bir çoğunluğunu da çocuklarıyla geçiriyor.

"Çocuklarım elim ayağım oldu"

Görme Engelliler Okulu’ndan mezun olduktan sonra liseyi tamamlayan Cihan Dinçer, "Doğuştan görme engelliyim. Görme engelli olduğum anlaşıldığında Almanya’ya tedavi için gittim. Ama orada da çözüm bulunamadı. Geldiğimde sınavlara girip Görme Engelliler Okulu’nu kazandım. Oradan mezun oldum. Ardından Kilimli Lisesi’nden mezun oldum. Görme engelli olarak bir tek ben mezun oldum. Görme engelliliğim damar kuruması, tavuk karası diyorlar. Bunun için de hiçbir tedavi yok şu anlık yok en azından. Günlerim çocuklarımla ilgilenmekle geçiyor. Hayatımın her anında eşim yanımda. Kızım okula gidiyor. Bana en çok kızım yardımcı oluyor. Günlerim çocuklarıma yardım etmekle geçiyor. Çocuklarım benim elim ayağım oldu. Her konuda bana yardımcı oluyorlar. Çocuklarımı bana verdiği için Allah’a şükürler ediyorum" diye ifade etti.

"Anlatamadıklarımı kitaba yazdım"

Yaşadıklarını 8 yılda tamamladığı şiir kitabında derleyen Dinçer, "Kendi yazdığım şiir kitabım var. Yaklaşık 100 şiirden oluşuyor. Sevdalılığın Feryadı ismini koydum. Hayatımdaki bütün sıkıntıları, insanlara söyleyemediğim şeyleri kitabımda anlattım. Şimdi de ikincisini hazırlıyorum. İlk kitabımı hazırlamak 8 sene sürdü. Şimdi de ikinci kitabın çalışmalarını yapıyorum" diye konuştu.

Dinçer, kendisine destek veren Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şubesi yönetimine de teşekkür etti.