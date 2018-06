(Özel) Üniversiteli kardeşlerin azmi başarı getirdi

Kardeş bölüm birincisi olurken ablası da bölüm ikinciliğini elde etti.

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı MYO Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü önceki gün mezunlarını verdi. 23 yaşındaki Derya Kesgin ve 28 yaşındaki ablası Ayten Kuyumcu ise mezuniyet törenine damga vurdu. İki yıl aynı sırada oturup aynı bölümde okuyarak birbirlerine moral olan abla kardeşin azmi, adeta çevrelerine örnek oldu. Derya Kesgin, bölüm birinciliğini elde ederken ablası Ayten Kuyumcu ise bölüm ikincisi olarak mezuniyet diplomalarını aldılar.

"Birlikte çalıştık, birlikte başardık"

Ablası Ayten Kuyumcu ile birlikte üniversite sınavını kazandıklarını ve aynı okuldan derece ile birlikte mezun olduklarını ifade eden Derya Kesgin, “23 yaşındayım. Bu zamana kadar 3 tane üniversite okudum. En sonuncu üniversitemde okul birincisi oldum. Her zaman derece elde etmeyi çok istedim hedefim belliydi, hep inandım kendime, hep birinci olmak istedim. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nde iş bulacağımı düşünüyorum. Ablam ile aynı dönem sınava girdik, aynı üniversiteyi kazandık, aynı okuldan birinci çıktık. Aynı sırada oturduk, aynı anda okuldan mezun olduk. Öğretmenlerimiz bize çok destek oldu, her zaman arkamızda oldular. Hep inandık ablamla birbirimize. İkimizde birbirimizin arkasındaydık, en önemlisi ailem arkamdaydı. Eğitim-öğretim hayatım, 2 yıl boyunca sürekli yoğun geçti. Derslere gittik, beraber etkinlikler yaptık, sosyal sorumluluk projeleri yaptık. Sınav haftalarında hep ders çalıştım, hiçbir zaman ders çalışmamazlık yapmadım, sürekli derslere katıldım. Ablamla aynı okuldan mezun olmak çok güzel bir duygu. Hep yanımdaydı, birbirimize destek olduk. Ablamla biz birbirimize hep inandık ve hep yapacağız dedik. Hedefimiz belliydi. Çok çalıştık ve sonucunu olumlu bir şekilde aldık. Okumanın yaşı yok diyorum. Herkes okusun. Bunun en iyi ispatı ablamdır. Bizim okulda 50 yaşında olan bir amca var. O bile okumaya geliyor. Okumanın yaşı olmadığı gibi hiçbir engeli de yoktur. Sizlerde sınavlara girip, üniversitenizi okuyun. Okumamazlıktan vazgeçmeyin. Okumak ilimdir, herkes okusun. Ben okumayı çok sevdiğim için bundan sonraki hayatımda da 4 yıllığa tamamlayacağım inşallah. Ama ölene kadar okumak istiyorum. Yaşadığımız yer çok küçük bir yer olsa da, ben kendi memleketimde okudum ve okul birincisi oldum. Eğitim çok iyi ve öğretmenlerimiz çok kaliteli, bizim her zamanda arkamızda güç oldular. Bizleri hep desteklediler. Okul içinde çok sıcak bir ortam var, hocalarımız sürekli bizimle iletişim halindeler” diye konuştu.

“Okumak hep içimde bir aşktı”

8 yıllık evli olduğunu ve 5 yaşında bir çocuğu olmasına rağmen içindeki eğitim aşkının dereceyle sonuçlandığını anlatan abla Ayten Kuyumcu ise “28 yaşındayım ve 8 senelik evliyim. Mutlu bir evliliğimden 5 yaşında bir çocuğum var. Okumak hep içimde bir aşktı ve bu aşkı öldürmedim. Bunu da zaten dereceye yansıttım. Eşimle üniversite sınavına hazırlanırken tanıştık. Ama bazı sebeplerden dolayı okuyamadım. Tabi şuan buraya gelmek kolay olmadı. Çok zorluklar çekerek bölüm ikincisi oldum. Her zaman destekçim eşim ve ailemdi. Kız kardeşimle beraber üniversiteye gitmeyi düşündük. Sınavları kazanıp aynı okula, aynı bölüme başladık. Kardeşimle beraber çok güzel 2 senemiz geçti, birbirinden güzel anılarımız oldu. Arkadaşsınız ama arkadaşlıktan öte kız kardeşimle aynı okulda okumak çok güzel bir duygu, herkese nasip olmaz. Bu yüzden birbirimizin dersleri kötü gitse, çalışmak istemese, birimiz diğerine destek olurdu. Kardeşim bana ‘hadi sen yaparsın abla’, ben kardeşime ‘sen yaparsın’ diye diye kardeşim okul birincisi, ben bölüm ikincisi oldum. Peş peşe başarı elde ettiğimiz zaman çok duygulandım, dayanamadım ağladım. Okumanın yaşı yok. 28 yaşındayım ve sınıfımdakilerden kat kat büyüktüm ve hepsi bana abla diyordu. Okulumuz küçük bir yerde olmasına rağmen öğretmenlerimizin bizlerin üzerinde çok emekleri var. Özellikle beni çok destekleyip, renklendirdiler. Oğlumla bile derslere gittiğim oldu ve hocalarımız beni çok anlayışlı karşıladı. Bende bu okuma aşkı bitmeyecek. İnşallah 4 yıllığa tamamlamayı düşünüyorum. Kardeşimin başarısı benim başarım, onu böyle görmek beni anlatılmaz şekilde mutlu etti. Çünkü çok emek verdi ve o her şeyin iyisini hak ediyor. Kardeşim hem okul hem de bölüm birincisi olduğu için inşallah daha iyi yerlere gelir. Tüm iyi dileklerim onunla. Ben eşime, aileme, kardeşime ve öğretmenlerime desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyorum. Oğlumla beraber böyle bir başarıyı tatmak çok eşsizdi ve bizde çok güzel bir anı olarak kalacak” ifadelerine yer verdi.

Abla kardeşten ortak mesaj

Omuz omuza vererek birlikte başardıklarını anlatan abla kardeş “Biz iki kardeş omuz omuza verdik. Okulumuzu bitirdik. Herkes okuyabilir, hiçbir zaman pes etmeyin, vazgeçmeyin. Ben bunu yapacağım deyin. Kendinize güvenmekten vazgeçmeyin. Okumanın yaşı yok. Her zaman hayallerinizin peşinden gidin” mesajını verdi.

Abla ve kardeşi, dereceyle bitirdikleri okullarının ardından mezuniyet coşkusunu birbirlerine sarılarak kutladılar.