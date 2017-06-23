Patpat fındık tarlasına uçtu: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Hasan Karahan idaresindeki tarım aracı ’pat pat’, Yığılca yolu üzeri Alaplı istikametine seyir halindeyken bir anda mafsal halatın çıkması sonucu fındık tarlasına doğru devrildi. Yoldan geçen diğer sürücüler tarafından tarım aracının içinde kalan, Sevgi Karahan, Hasan Karahan, Nermin Demircan, Tufan Demircan, Ayşe Demircan, bulundukları yerden çevredekilerin yardımıyla çıkartıldılar. Köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralanan Pat Pat Şoförü Hasan Karahan ile Sevgi Karahanı Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Şans eseri diğer üç kişi kazadan yara almadan kurtuldu.

Hastanede müşahede altına alınan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.