Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı’dan şampiyonlara teşekkür

Dr. Mustafa Çufalı, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO)’nda okuyan, ulusal veya uluslararası müsabakalarda madalya almış öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti ve kendilerine göstermiş olduğu başarılardan dolayı teşekkür etti.

BESYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Gümüş, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı’ya teşekkür ederek "Marifet iltifata tabidir. Rektörümüze öğrencilerimizi davetinden dolayı teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimizin başarıları saymakla bitmez ve şanlı bayrağımızı dünyanın dört bir köşesinde dalgalandırmaya ve üniversitemizi şampiyonalarda başarıyla temsile devam ediyorlar. Aynı zamanda eğitimlerini de başarıyla sürdürüyorlar. Üniversitemiz son yıllarda spor alanında sayısız başarıya imza attı. Bu başarıların artarak devam edeceğini umuyoruz" dedi.

Aralarında Judo, Karate atletizm Boks Futbol branşlarından Dünya, Avrupa Balkan ve Türkiye Şampiyonlarının bulunduğu sporcu grubuna hitap eden Rektör Çufalı; “Sporun hayatın her alanında olduğu gibi eğitim alanında da öneminin bilincindeyiz. Öğrencilerimizin başarılarını gördükçe onlara inancımız daha da artmaktadır. Bu nedenle kendilerine değer verdiğimizi ve başarılarının devamını istediğimiz için bir araya geldik. Onlarla iftihar ediyoruz ve onları desteklemeye devam ediyoruz. Gerek Üniversitemizi ve ilimizi gerekse şanlı Türk bayrağımızı her yerde dalgalandırmalarından dolayı mutluyuz ve gururluyuz. Onlarla bir araya gelmeye devam edeceğiz. Onların imkânlarını her ölçüde arttırmaya ve başarılarını daim etmeye gayret edeceğiz ve ileride onları Olimpiyatlarda görmek istiyoruz. Sporcularımıza ve onlara emek harcayan değerli BESYO akademik personeline gönülden teşekkür ve tebrik ediyorum” dedi.

Hediye ve teşekkür plaketlerini alan sporcular ise; üniversiteden duydukları memnuniyeti dile getirerek "Bize bu imkânları sunan başta Rektörümüz olmak üzere BESYO Müdürümüze ve diğer tüm yetkililerine bize inandıkları ve destekledikleri için teşekkür ediyoruz" dediler. Tören hediye ve teşekkür plaketlerinin verilmesinin ardından sonra erdi.