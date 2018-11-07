Sarıkamış deniz şehitleri törenle anıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 1. Dünya Savaşı sırasında Sarıkamış'ta 90 bin askere erzak götürmek için yola çıkan ve Ereğli ilçesi açıklarında Rus Donanması tarafından bombalanarak batırılan gemide şehit olan mürettebat için anma töreni düzenlendi.

1. Dünya Savaşı sırasında Sarıkamış'ta 90 bin askere kışlık eşya götürmek isterken Rus donanması tarafından Kdz. Ereğli açıklarında batırılan Bezm-i Alem, Bahr-i Ahmer ve Mithatpaşa adlı nakliye gemilerinde şehit olan mürettebat için ilk tören sahil bulvarında yer alan Sarıkamış Şehitleri Anıtı önünde yapıldı.

Törene Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Cemal Özden Yazıcıoğlu, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Metin Ataç, Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, Sarıkamış Dayanışma Derneği Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez, siyasi parti, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Sarıkamış Deniz Şehitleri Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayan törende şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı söylendi.

3 gemide toplam 221 mürettebatın bulunduğunu dile getiren Prof. Dr. Bingür Sönmez, Rus donanması tarafından batırılan 3 geminin bu güne kadar yerlerinin tespit edilemediğini söyledi. Prof. Dr. Sönmez konuşmasında, “Gemilerde bir daha ele hiç geçmeyecek kışlık donanım vardı. Altmış bin takım elbise vardı. Bir Amerikan gazetesinden edindiğim bilgi bu. İki uçak, dört pilot, Kafkas cephesinde isyan çıkarmak üzere Teşkilat-ı Mahsusa tarafından özel yetiştirilmiş Çerkez liderler vardı. Batum'a gidecek, arka cephe yapacaklardı. Bir daha ele geçmeyecek haritalar vardı ki, bu savaş için çok gerekli olan şeylerdi. Donanma komutanına haber verilmeden yola çıkmışlardı. 7 Kasım sabahı Ruslar Zonguldak'ı bombalamışlardı. Çünkü bir hafta önce 29 Ekim'de Rus limanlarını bombalamıştık. Onun intikamını almak amacıyla bir hafta sonra iki saat boyunca Zonguldak'ı bombaladıktan sonra geri dönerlerken, bizim üç gemi bir anda bu donanmanın kucağına düştü. Sisli bir havaydı, yağışlı bir havaydı, üç gemi de yarım saat içinde batırıldı. Bu gemilerin batıkları donanmanın tüm donanımıyla, robotlarla arandı, derin araştırmalar yapıldı ama gemilere ulaşılamadı. Onun için hiçbir şekilde yerlerini tam olarak bilemiyoruz. Karadeniz'in yapısı nedeniyle muhtemelen aşağı doğru kaydı gittiler. Gemilerdeki 221 personelden ancak 36 tanesi yüzerek karaya çıkabildi. Çünkü Bahr-ı Ahmer bir mil açıktan gidiyordu, muhtemelen onun denizcileri. Çoğu Karadenizliydi onun gemicileri. 16'sı boğuldu, 13'ü esarette şehit oldu, 20 tanesi esaretten dönebildi.

Değerli belediyemiz bu isimleri anıtlaştırdı. Gemileri deniz kuvvetleri arşivinden çıkardım. Boğulanlar, dönenler, gelenler… Çok ilginç bir şey tespit ettim. Esaretten dönenlere deniz nakliyat şirketi 6 yıllık maaşlarını vermiş. 1920-1921 yıllarında. Osmanlı'nın o güç koşullarında bile o geçen süreçteki tüm maaşları o görevlilere verilmiş. O gemiler Trabzon'a gidebilseydi ne olacaktı? Gene yenilebilirdik ama bu kadar kırım olmazdı. Bu olay bize şunu öğretti, donanma desteği olmayan hiçbir kara harekatı başarılı olamaz, Allah donanmamızın gücünü arttırsın, zeval vermesin” dedi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal ise konuşmasında tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi. Uysal, “Birinci Dünya Savaşında kayıp bu kadar olmayabilirdi. Bu üç nakliye gemisi Trabzon'a çıkacaklardı, oradan da Kafkas cephesine gidecekleri için belki yenilebilirdik ama kayıp bu kadar olmazdı diye tahmin ediyorum. Bizleri yalnız bırakmayan Sarıkamış Dayanışma Grubu Başkanı ve Komutanımıza teşekkür ediyorum. Ereğli açıklarında batan üç geminin burada yaşatılması konusunda bizlere yön gösterdikleri için kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Bu anıt burada kaldığı sürece Sayın Komutanımız ve Bingür Sönmez hocamızı hiç unutmayacağız” diye konuştu.

Sarıkamış Şehitleri Anıtı'ndaki törenin ardından protokol üyeleri gemilerin batırıldığı tahmin edilen bölgeye TCG Yıldırım isimli bot ile giderek denize çelenk bıraktı.