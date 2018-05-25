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25 Mayıs 2018 19:01

Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Zonguldak’ta kontrolden çıkan bir otomobil kaldırıma çıkıp takla attı.

Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

25 Mayıs 2018 19:01

Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.


Edinilen bilgiye göre olay, akşamüzeri Kozlu Sahil Yolu’nda meydana geldi. Soner V. (25) idaresindeki 06 FR 4742 plaklı otomobille Zonguldak’tan Kozlu istikametine seyir halindeyken kontrolden çıktı. Kaldırıma çıkan otomobil çarpmanın etkisiyle takla atıp ters dönerek durabildi. Sürücü ise adeta hurdaya dönen otomobilin içerisinden burnu bile kanamadan çevredekilerin yardımıyla çıktı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ise sürücünün yaralı olmadığını belirtmesi üzerine kaza yerinden ayrıldı. Polis ekipleri ise kaza yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Kazaya karışan araç ise çekici ile olay yerinden kaldırıldı.


Öte yandan kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.




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