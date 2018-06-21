Tatmetal’de toplu sözleşmede anlaşmaya varıldı, grev sona erdi

Ş.’de çalışan 273 işçiyi ilgilendiren toplu sözleşmede Türk Metal Sendikası ile anlaşmaya varıldığı açıklandı.

Tatmetal Çelik A.Ş Mali ve İdari Direktör Sedat Çiftçioğlu, Türk Metal Sendikası ile yürütülen toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşmaya varıldığını açıkladı. Bu gün Türk Metal Sendikası Kdz. Ereğli Şube Başkanı Metin Ercan ile bir araya gelen Tatmetal Çelik A.Ş Mali ve İdari Direktör Sedat Çiftçioğlu görüşmelerde işçilere yüzde 35 zam verilmesi ile anlaşma tutanağının imzalandığını söyledi. Çiftçioğlu konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, “Bugün sendika yetkilileri ile birlikte yaptığımız toplantıda uyuşmazlık konusu maddeler üzerinde bir mutabakata vardığımızı ve ortalama yüzde 35 zam ile sonuçlanan 11 maddelik nihai anlaşma tutanağını imza altına aldığımızı bildirmek isterim. İçinde bulunduğumuz böylesi hassas bir dönemde grev ve lokavt haklarını iyi niyet kuralları çerçevesinde, toplum yararlarını gözetleyerek uzlaşıyla sonuçlandırmış olmaktan memnunuz. Bu süreçte başta tüm çalışanlarımız olmak üzere konuya hassasiyet göstererek meselenin halli yolunda katkı veren herkese teşekkür eder, toplu iş sözleşmesinin çalışanlarımıza ve taraflara hayırlı uğurlu olmasını dilerim” dedi.

Toplu sözleşmenin anlaşmayla sonuçlanmasıyla işçiler de grevi sona erdirdi.