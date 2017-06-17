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17 Haziran 2017 13:51

Terzileri bayram telaşı sardı

Zonguldak Alaplı İlçesinde yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi hareketlilik yaşayan terzileri, bayram telaşı sardı.

Terzileri bayram telaşı sardı

17 Haziran 2017 13:51


Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla alışverişlerde hareketlilik yaşanıyor. Bayram için yeni giysiler alan vatandaşlar, doğru bedenlerine göre yaptırmak için terzilerin kapısını çalıyor. Alaplı’lı terziler bayramın gelmesiyle işlerinin azda olsa açıldığını ve yüzlerinin güldüğünü ifade etti. Terzilerden Ekrem Uysal, Vatandaşların genellikle spor kesime yöneldiğini ve bayram öncesi yeni kıyafet alanların daraltma, paça yapma gibi tadilat işlerini yaptıklarını kaydetti.


Ramazan Bayramı dolayısıyla işlerinin diğer günlere göre yoğun olduğunu belirten Uysal " Vatandaşlar büyük mağazalardan aldıkları kıyafetleri daraltmak için veya genişletmek için daha çok geliyorlar. Öncelerde geleneksel kıyafetler diktirmeye gelen müşterilerimiz oldukça fazlaydı. Şimdilerde vatandaşlar hazır giyime daha çok yöneliyor. Genelde bayram için şalvar dikiyorum. Tadilat işleri gelirse de yapıyoruz" diye konuştu.




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