TRSM Koordinasyon Kurulu, daha iyi hizmet için toplandı

Ereğli Toplum Sağlığı Merkez Şubat 2017’den bu yana şizofreni, bipoler duygu durum bozukluğu ve diğer psikotik bozukluk tanımlarını almış danışanlara hizmet veriyor.

Türkiye’nin bir çok il ve ilçelerinde olduğu gibi Ereğli’de de psikiyatri uzmanı, psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve hemşirelerden oluşa tedavi ekibi danışanların yaşam kalitesini ve genel tedavi uyumunu artırmak amacıyla psikoeğitimler, aile eğitimleri, grup terapileri, bireysel terapi ve iş, uğraş terapileri, ev ziyaretleri, organize ediyor.

Toplantı hakkında bilgi veren Psikolog Esra Aslan, “Bugün de toplum ruh sağlığı merkezi (TRSM) ilçe koordinasyonu kurulu toplantısını düzenleyerek danışanlara daha iyi hizmet vermek için toplandık. Toplum Ruh Sağlığı Merkezi insanların hayatlarına daha yakından dokunma fırsatı sürüyor. Onların ihtiyaçlarını çalışmalarını keşfederek ruh sağlığında dengeye ulaşmaları için danışan aile TRSM ekibi olarak işbirliği içinde etkin olmaya çalışıyoruz. Hepimiz kendini gerçekleştirmeye ve varlığımızın onayına ihtiyaç duyarız. Hayatın içinde kendimize yer bulmaya çalışırız. Desteklenmeye beceriler körelir. Desteklenen beceriler ise yeni beceriler doğurur” ifadelerine yer verdi.