Uysal, 24 Haziran için destek istedi

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, “Ereğli’nin Milletvekiliyim diyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a tüm bölge halkımızın oy vermesini bekliyorum” diyerek sözlerine başladı.

Ereğli AK Parti İlçe Teşkilatı ile Seçim Koordinasyon Merkezi programı kapsamında Belediye Başkanı Uysal, iftarın ardından Bölücek Mahallesi , Çolaklaraltı ve Köseler mahallelerini ziyaret ederek 24 Haziran günü yapılacak olan seçimde Güçlü Devlet, Güçlü Milli İrade için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve AK Parti’ye oyların verilmesini istedi.

Başkan Uysal’a mahallelerde çok sayıda vatandaşlar tarafından karşılama yapıldı. Vatandaşlarla güler yüzlü sohbetler gerçekleştiren Başkan Uysal, ziyaretinin amacı olarak şunları kaydetti;

"Önümüzde çok tarihi önemli bir seçim olacak. 24 Haziran günü yapılacak olan seçimde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve AK Parti’ye desteklerinizi bekliyorum. Çünkü çok hak ediyor. Diğer adaylara bakıp, tek hak eden anasının ak sütü gibi çok oyla kazanmayı hak edecek olan tek lider Recep Tayyip Erdoğan. Bizim Ülkemiz artık deneme tahtası değil. Bizleri huzurlu bir Ülkede yaşatan Recep Tayyip Erdoğan’dır. Özellikle bir ilk olarak Ereğli’ye gelen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ben Ereğli’nin adayıyım demesi büyük gurur oldu. Bizler çok mutlu olduk. Onun için ben açık açık Milletvekilliğinde de sizlerden güçlü oy istiyorum. Sizlerin kafalarını karıştırmak isteyenlere asla inanmayın. Ülkemiz Güçlü Devlet, Güçlü Milli İrade için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti ile daha da şahlanmaya devam edecektir. Güçlü desteğinizi bekliyorum.”

Başkan Uysal’ın Köseler mahallesi’nde karşılamada bulunan bayanlar konuşmalarını keserek “Recep Tayyip Erdoğan’dan başka adam mı var? Tabiî ki oylarımız ona bağırarak desteklediklerini gösterdiler. Başkan Uysal, bayanlara güzel duygularından dolayı teşekkürlerini iletti. Başkan Uysal’a mahalle ziyaretlerinde Belediye başkan yardımcıları, Belediye Meclis üyeleri ve Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeleri de eşlik etti.