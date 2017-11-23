Uysal 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Op. Dr. Hüseyin Uysal, ’24 Kasım Öğretmenler Günü’ dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Başkan Uysal mesajında şu ifadelere yer verdi: “Öğretmenlik emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülmeyecek kadar değerli ve saygın bir meslektir. Tarih boyunca bilginin, çağdaşlığın, sevginin, saygının ve aydınlanmanın öncüsü, toplumun bütün kesimlerine yol gösteren önder insan olan öğretmenlerimiz, ülkemizin aydınlık geleceğinin teminatı olan çocuklarımızın yetişmesinde ortaya koydukları fedakârca mücadele ile her türlü takdiri hak ediyor. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aramızdan ayrılan ve görevi başındayken şehit olan bütün öğretmenlerimiz ve eğitimcilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm eğitimcilere bundan sonraki yaşamlarında sağlık ve mutluluklar diliyorum.”