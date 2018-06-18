Uyuşturucudan öldüğü iddia edilen genç toprağa verildi

Edinilen bilgiye göre, Kozlu ilçesinde kardeşinin kına gecesine katılan Emre K., aniden fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Emre K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Doktorların gencin sentetik uyuşturucu madde kullanımına bağlı hayatını kaybettiğini değerlendirdiği öğrenilirken, kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsi ile belli olacağı belirtildi. Emre K.’nın cenazesi, Kozlu Aziziye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Olayla ilgili Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Emre K.’nın gece birlikte olduğu 3 arkadaşını gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Berkant G., Koray Ç. ve Soner B., çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.