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18 Haziran 2018 22:21

Uyuşturucudan öldüğü iddia edilen genç toprağa verildi

Zonguldak’ta uyuşturucu madde kullandıktan sonra fenalaştığı iddia edilen ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden genç toprağa verildi.

Uyuşturucudan öldüğü iddia edilen genç toprağa verildi

18 Haziran 2018 22:21


Edinilen bilgiye göre, Kozlu ilçesinde kardeşinin kına gecesine katılan Emre K., aniden fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Emre K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Doktorların gencin sentetik uyuşturucu madde kullanımına bağlı hayatını kaybettiğini değerlendirdiği öğrenilirken, kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsi ile belli olacağı belirtildi. Emre K.’nın cenazesi, Kozlu Aziziye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.


Olayla ilgili Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Emre K.’nın gece birlikte olduğu 3 arkadaşını gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Berkant G., Koray Ç. ve Soner B., çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.




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