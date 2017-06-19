Vatandaş şikayet etti, zabıta denetledi

Alaplı Belediyesi’ne ait zabıta ekipleri vatandaşlardan gelen şikayetleri anında değerlendiriyor. Seyyar hurdacılık yapanlarla ilgili gelen şikayetler üzerine Alaplı Belediyesi Zabıta ekipleri harekete geçti. Vatandaşların şikayet üzerine kısa bir süre sonra ilçe merkezinde değişik noktalarında hurda toplayan yaklaşık 6 araç durduruldu. Araç içerisinde kişilere de kimlik kontrolü yapıldı. Yapılan denetimlerde herhangi suç ve suç unsuru bulunamadı.

Alaplı Belediye zabıta ekiplerin hurdacılara yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.