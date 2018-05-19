Verem Savaş Derneği’nden köylülere kumanya yardımı

Kdz. Ereğli Verem Savaş Derneği Başkanı Hasan Erdoğan, köylere giderek ihtiyaç sahibi yaklaşık 50 aileye kumanya yardımı yaptı.

Erdoğan’a teşekkür eden, Yenidoğanlar Köyü Muhtarı Tahsin Akyol, köyündeki ihtiyaç sahibi aileleri mutlu ettiklerini söyledi. Muhtar Akyol, “Ereğli Verem Savaş Derneği Hasan Erdoğan tarafından köyümüzün fakir ailelerine yardım edilmektedir. Hasan Erdoğan’a sonsuz saygılarımı sunarım. Köyümüzde durumu iyi olmayanları mutlu etti. Allah’ta onu memnun etsin” dedi.

Erdoğan köy yollarında

Kdz. Ereğli ve Alaplı ilçelerinde yaklaşık 50 yıldır her Ramazan ayında yüzlerca aileye kumanya yardımında bulunan Kdz. Ereğli Verem Savaş Derneği Başkanı Hasan Erdoğan bu yılda geleneği bozmadı. Sadece Ramazan Ayında değil her zaman durumu iyi olmayan ailelere yardım ettiklerini belirten Erdoğan, bu işin kendisi için bir gönül ve sevda işi olduğunu vurguladı. Erdoğan konuşmasında, “Ereğli Verem Savaş Derneği olarak yaklaşık 50 yıldır, gençlik yıllarımızın geçtiği bu köylere yıllarca ilaç taşıdık. Emekli olduktan sonrada 20 yıldır tüm Ereğli ve Alaplı köylerinin tamamında, sadece Ramazan ayında değil, Ramazan dışında da zaman zaman bize destek veren insanların yaptığı yardımları ulaştırıyoruz. Bu bizim için gönül ve sevda işidir. Dolayısıyla bu insanlara destek vermek bizi mutlu etmektedir. Ben bize bu kumanyaları temin eden önceki dönem Milletvekili Fazlı Erdoğan’a, benimde içerisinde bulunduğum YARKİM Kimya Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şengönül’e, Eczacı Kemal Haberal’a, Hüseyin Tatlıbaş’a çok teşekkür ediyorum. Bugün 20 aileye ulaşacağız, ilerleyen günlerde kumanya dağıtımımız çeşitli köylerde devam edecek” ifadelerine yer verdi.

Erdoğan ilerleyen günlerde de farklı köylerde ihtiyaç sahibi ailelere kumanyalarını ulaştıracağını dile getirdi.