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14 Temmuz 2018 19:54

Yaşlı kadını dolandırmak isterken yakalanan 1 kişi tutuklandı

Zonguldak’ta yaşlı kadını yaklaşık 50 bin lira dolandırmak isterken polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanan ve emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye çıkarılan 3 kişiden 1’i tutuklandı.

Yaşlı kadını dolandırmak isterken yakalanan 1 kişi tutuklandı

14 Temmuz 2018 19:54


Edinilen bilgiye göre, Kilimli ilçesinde oturan S.M. (68) isimli yaşlı kadını arayan dolandırıcı kendini ‘başkomiser Ahmet’ olarak tanıttı. Dolandırıcı, yaşlı kadına, ‘kimlik bilgileriniz FETÖ/PDY’nin eline geçti, operasyon yapabilmemiz için 50 bin lira lazım’ deyip para istedi.


Dolandırılacağını anlayan yaşlı kadın durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbarı alan Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro ekipleri ise yaşlı kadın ile birlikte iki gün boyunca dolandırıcıları izledi. Yapılan plan sonrası harekete geçen ekipler, yaşlı kadının yeniden çağırdığı dolandırıcıların evine gelmesini bekledi. Dolandırıcıların eve geldiğini gören ekipler operasyon için düğmeye bastı.


Dolandırıcılara baskın yapan ekipler 3 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. Kendini ‘başkomiser Ahmet’ olarak tanıtan şüpheliler A.E. (29), H.T. (59) ve M.T. (28) emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmişlerdi.


Savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen ve elebaşı olduğu öğrenilen A.E. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, H.T. ve M.T. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.




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