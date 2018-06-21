Yelken sporunu 67 Burda AVM’de tanıttılar

Türkiye Yelken Federasyonu Zonguldak İl Temsilcisi Ümit Yönet, Esas 67 Burda AVM’de açılan yelken sporu standı hakkında bilgiler aktardı. Yelken turizminin önemine de değinen Yönet, şöyle dedi:

"Yelken sporunun çevre ve bölge turizmi açısından gelişime katkıları bölgemizde kurulan yelken kulüpleri ile hissedilen derecede gözlenmiştir.İlimiz Kozlu beldesinde 2010 yılında kurulan Zonguldak Yelken Kulübü yönetici,üye ve sporcuları ile hem bölgesel hem de ulusal anlamda yelken sporuna katkı sağlamaktadır. Kömür üretimi ve bağlı sanayisi ile kurulan ve gelişen ilimiz sahil şehri olmasına rağmen yıllar içinde denizin ve denizciliğin spora.kültüre,sosyal gelişime ve turizme birkaç yazlık,plaj dışında fayda sunulamamıştır. Bunun en önemli nedenleri Zonguldak kozlu kilimli kıyı bandında emniyetli iskeleler,halka açık liman ve barınakların bulunmamasıdır. Son yıllarda özellikle şehir merkezine çok yakın inşa edilen barınaklar ve yan alanları su sporları ve deniz turizmi için elverişli alanlar haline gelmiştir.Özellikle Zonguldak yelken kulübünde Kozlu belediye baskanlığı ve Gençlik hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü desteği ile Kozlu beldesinde yaptığı faaliyetler ilkokullardan üniversiteye,kurumlardan ailelere varan yelpazede çok sayıda insana deniz ve su sporları imkanı sağlamaktadır. Zonguldak yelken kulübünün de destek vererek Zonguldak ayağını oluşturduğu 2012 Karadeniz Yat Rallisi ile 9’u yabancı bayraklı 15 yatın katılımı ve yine 30 Haziran-23 Temmuz tarihleri arasında DADD tarafından İstanbul-Samun arasında yaklaşık 30 adet tekne ile bölgenin turizm tanıtımı amaçlı düzenlenecek olan Karadeniz Yat Rallisi bölge yelken kulüplerinin de desteği ile düzenlenmiştir. Organizasyonun Zonguldak etkinliği çerçevesinde katılımcı tekneler için 05-06 Temmuz günlerinde teknelerin bölgemize gelip konaklamaları ile Kozlu balıkçı barınağı ve yeni oluşan koruyucu mendirek alanının çok sayıda turizm amaçlı teknenin rahatlıkla uğrayabileceği ve bununda bölgemiz açısından deniz turizmine katkısı anlaşılmıştır. Dolayısıyla kozlu limanı,İstanbul-Amasra arasında seyahat eden turistik amaçlı tüm tekneler için emniyetli bir liman ve İstanbul-Şile-Akçakoca-Kozlu-Amasra hattında bir ara durak olarak mesafeler açısından da uygun konumdadır. Bu nedenle Kozlu balıkçı barınağı koruyucu mendirek alanınındaki Zonguldak Yelken Kulübümüz ün girişimleri ile BAKKA destekli ilimiz Gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğü sorumluluğunda inşaatı devam eden Yelken ve su sporları merkezi ile Sosyal-Kültürel ve sportif alanlar oluşturularak teknelerin yanaşma manevra bağlanma ve lojistik destek alabilme imkanlarının yaratılabilmesi için Yelken Sporu ve deniz kültürünün gelişmesi içinde çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlığı ve emniyeti açısından uygun tesis iskele ve teknik alt yapının yapılarak çocuklarımıza deniz sevgisi gençlerimize yelken ve spor bilgisi bölgemize deniz kültürü kazandırmak açısından gereklidir. Kentimizde sosyal yaşam temsilcileri konumundaki sivil toplum kuruluşlarının hedef kitle merkezlerinden biri haline gelen Esas 67 Burda AVM’ninde yelken sporuna vermiş olduğu destekte bu yararlı faaliyetler kapsamındadır."