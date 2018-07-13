Gelin ve kayınvalidesi mahkemede hakim karşısına çıkarken, yemeklerin çöpe dökülmesi nedeniyle numune alınamadığı öğrenildi.

İddiaya göre Zonguldak’ta yaşayan "Basit yaralama", "Hakaret", "Tehdit", "Tüketilecek Şeylere Zehir Katma veya Bozma süretiyle kişilerin hayatını sağlığını tehlikeye düşürme" suçlarından müşteki sanık sıfatıyla hakim karşısına çıktı. Kayınvalide Nazife K. de müşteki sıfatıyla duruşmaya katılırken Nevcihan K.’nın eşi Gökhan K. da müşteki sanık sıfatıyla duruşmada ifade verdi.

Duruşmada önceki ifadesi okunan Nevcihan K., çoorbaya farkında olmadan bulaşık deterjanı döküldüğü ifadesinin doğru olmadığını söyleyerek ifadesini değiştirdi. Böyle bir omlayın yaşanmadığını söyleyen Nevcihan K., kayınvalidesi ve görümcesinin saldırısına uğradığını söyledi. Jandarma ekipleri ise bulaşık deterjanı döküldüğü iddiası üzerine yemeklerden numune almak istedi ancak yemeklerin çöpe dökülmesi üzerine numune alınamadığı ifade edildi.

Kayınvalidesine karşı "Tüketilecek Şeylere Zehir Katma veya Bozma süretiyle kişilerin hayatını sağlığını tehlikeye düşürme" suçlamasıyla, eşi ve görümcesi hakkında da darp, tehdit ve hakaret suçlamalarıyla hakim karşısına çıkan müşteki sanık Nevcihan K., zehirleme gibi bir niyetinin olmadığını söyledi. Sanık, "Bu yaşananlardan dolayı arkadaşlarımın evinde kalıyorum. Çocuklarım annesiz, eşimden şiddet gördüğüm dolayısıyla şikayetçiyim" dedi.

Bu sırada kayınvalide Nazife K. de söz alarak gelininin kendisini halen ölümle tehdit ettiğini söyledi. İkilinin tartışmaları üzerine mahkeme başkanı gelin ve kayınvalidesini uyardı. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.