Yeni nesil eğitim; robotik kodlama

03.2018 tarihinde imzalanan sözleşme doğrultusunda Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Konferans Salonunda 18-22 Haziran 2018 tarihleri arasında “Gençler Kodlasın, Zonguldak Kazansın” adlı Teknik Destek Projesinin ikinci etabı gerçekleştirildi.

Zonguldak Merkez ve Merkez İlçelerdeki Ortaöğretimlerde bilişim teknolojileri, fizik ve matematik branşlarında görev yapan toplam 24 öğretmenin katıldığı eğitim, Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muzaffer Özdemir tarafından gerçekleştirildi. Beş gün boyunca devam eden eğitimde teorik ve uygulamalı eğitimler iç içe verilmiş olup Scratch, App Inventor, Arduino gibi kodlama programları ile oyunlar ve uygulamalar yapılmıştır.

Sertifika törenine İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Kapıcı ve Şube Müdürü İsmail Öztürk katıldı. Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, içinde bulunduğumuz yüzyılda eğitimin gitmiş olduğu yolda robotik kodlamanın önemli bir gelişme olduğunu, buna yönelik olarak verilen eğitimlerin ülkemize ve ilimize önemli katkılar sağlayacağını dile getirdi. Töre, 21. yüzyılda bütün sektörlerde çalışanlar için kodlama ve robotik becerilerine sahip olmak her zamankinden daha önemli hale gelmiştir. Bu yüzden kodlama eğitimi alan öğrencilerin yenilikçi yaklaşımlara sahip, analitik düşünebilen, 21. Yüzyıl becerilerini kazanmış bir birey olarak eğitimden sonraki iş yaşamına hazırlıklı olması sağlanabilmektedir” dedi. Ayrıca eğitimlerin gerçekleşmesine büyük katkı sağlayan Zonguldak Valisi Ahmet Çınar’a ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı yetkililerine teşekkür etti.

Robotik Kodlama eğitimine katılan bazı öğretmenlerimiz verilen eğitim hakkında şunları belirtti.

Karaelmas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Muhammed Kaya ‘‘Mesleki Eğitim okullarında Endüstri 4.0 için gerekli olan robotik kodlamanın tanıtılması ve eğitimdeki bu yenilikleri öğrencilerimize aktarabilmek adına faydalı bir eğitim olmuştur" ifadelerine yer verdi.

Eren Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Ezgi Aktaş da ‘‘Robotik çalışmalarının eğitimin her kademesinde aktif rol alması nedeniyle öğretmenlerin kendilerini bu alanda geliştirme ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. İl Milli Eğitim AR-GE bölümünün düzenlediği bu eğitimde Scratch’ten Arduino’ya kadar birçok alanda bilgi sahibi olduk. Aldığımız bu eğitimi okullarımızda öğrencilerimize aktararak, günlük hayatta tespit ettikleri problemlerin çözümüne modeller ile ulaşmalarını sağlayacağız. Bu eğitimde emeği geçen herkese teşekkür eder, eğitimlerin devam etmesini dilerim.’’dedi.

Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Fizik Öğretmeni Adnan Akyüz, ‘‘Gün geçtikçe önemi artan kodlama ve programlama becerilerini geliştirmek ve eğitim müfredatına entegre edebilmek adına biz öğretmenlerin bu konuda bilgilendirilmesi oldukça önemlidir. Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ile imzaladığı protokol ile bizlere bu eğitimi alabilmemiz için fırsat tanınması bölgemizde eğitimin yenilikçi ve gelişime açık vizyonu adına çok güzel ve anlamlı bir adım olmuştur. Merkez il ve ilçelerden seçilen öğretmenlerin katılımıyla gerçekleşen bu eğitim oldukça verimli olmakla birlikte, öğrencilerimizle bu bilgi ve beceriyi paylaşmak ve yeni projeler üretmek adına teşvik edici olmuştur. Başta Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve eğitmenimiz Doç. Dr. Muzaffer Özdemir olmak üzere, bu eğitimin bizlere ulaşmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu.