Yeni sezon çalışmaları başladı

Geçen sezon beş halk konseri vererek Zonguldak halkının büyük beğenisini kazanan Zonguldak Halk Müziği Kültür ve Sanat Derneği yeni sezonda güzel projeler yapmak için kolları sıvadı. 40 kişilik toplulukla yeni sezon hazırlıklarına başladıklarını ifade eden Zonguldak Halk Müziği Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Celal Şentürk yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Geçtiğimiz sezon çok verimli çalışmalar yaptık. Geçen sene beş halk konseri vererek Zonguldak halkının büyük beğenisini kazandık. Yeni sezona da aynı heyecan ve tempoda başladık. Ayrıca dernek üyelerimizden olan iki arkadaşımız Devlet Konservatuvarlarını kazanmaları yaptığımız çalışmaların ciddiyetini bir kez daha göstermiş oldu. 40 kişilik topluluğumuza bu yıl tiyatro bölümünü de ilave ederek yolumuza devam ediyoruz. Derneğimizde bağlama, Kabak Kemane, Piyano, Gitar, Şan ve Klarnet kursları ile müzik severlere yardımcı olmaktayız. Ayrıca koromuza katılmak isteyen türkü seven arkadaşlarımızı bekliyoruz.”