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22 Temmuz 2018 17:32

Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonasına katılmaya hak kazandılar

Zonguldak’da yapılan Yıldızlar bay-bayan İl Şampiyonsında alanında birinci 47 kg Zeynep Sıla Ay, birinci 55 Kg Livanur Tiryakioğlu, +59Kg Zeynep Akça birinci oldu.

Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonasına katılmaya hak kazandılar

22 Temmuz 2018 17:32

11-16 Ağustos’ta yapılacak olan Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonasına katılmaya hak kazandılar.


Ümitler İş Şampiyonasına 53Kg Semanur Çıvak birinci olurken, 67 Kg Sedanur Çıvak birinci oldu. 6-10 Ağustos’ta yapılacak olan Ümitler Türkiye Taekwondo Şampiyonasına katılacakları belli oldu. Çaycuma Toga Spor Kulübü Başkanı ve antrenör Kadir Bölükçü; "Hedefim Türkiye Şampiyonası’nda başarılı sonuçlar alıp milli takıma sporcu göndermek. Çaycuma’da 2013 yılında başladığımız bu yolda başarılı bir şekilde hedeflerimize ilerliyoruz, bizlere desteklerini esirgemeyen İlçe Kaymakamı Serkan Keçeli, İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürümüz Hakan Yüksel ve İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor müdürü Şendoğan Kaya’ya teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.




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