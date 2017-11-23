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23 Kasım 2017 16:36

Yılmaz, Öğretmenler Günü’nü kutladı

Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Yılmaz, Öğretmenler Günü’nü kutladı

23 Kasım 2017 16:36


Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:


“Toplumların kalkınmasında ve gelişmesinde en önemli etken eğitim sistemidir. Öğretmenler de bu sistemin en önemli parçasıdır. Çocuklarımızın zihinsel, bedensel ve duygusal, toplumsal açıdan gelişiminin anne ve babadan sonra en büyük temsilcileri değerli öğretmenlerimizdir. Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, “ Öğretmenler, Yeni Nesil Sizin Eseriniz Olacaktır” sözleri de öğretmenlik mesleğinin ne kadar fedakarlık ve özveri istediğini ne kadar kutsal bir meslek olduğunu da gözler önüne sermektedir. Bu duygu ve düşüncelerle ebediyete intikal etmiş olan başta Cumhuriyetimizin kurucusu Baş Öğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere öğretmenlerimizi rahmet ve şükranla anıyor, Ülkemiz ve milletimizin geleceği çocuklarımızı yetiştiren öğretmenlerimiz ve emekli öğretmenlerimizin “24 Kasım Öğretmenler Günü” nü kutluyor, sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür diliyorum.”




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