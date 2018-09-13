YMM Şahin'den mali müşavirlere ‘Siyaset' tavsiyesi

Ereğli Şubesi'nin olağan genel kurulu yapıldı. Kongrede konuşan Yeminli Mali Müşavir (YMM) Erol Şahin, mali müşavirlere siyasette daha fazla aktif rol almaları tavsiyesinde bulundu.

Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Birliği, Kdz. Ereğli Şubesi'nin 16.Genel Kurulu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Kongreye Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Genel Başkanı Server Gökmen, Genel Sekreter Mahmut Şahin, Genel Sayman Bilal Karayazı, Başkan Yardımcısı Necla Yenilmez, Kdz. Ereğli Vergi Dairesi Müdürü Muharrem Gövce, Kdz. Ereğli Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) Müdürü Mustafa Şenyurt, YMM Erol Şahin, mali müşavirler ve muhasebeciler katıldı.

Kongrede mali müşavirler ve muhasebecilere seslenen bölgenin tek Yeminli Mali Müşaviri Erol Şahin, meslektaşlarına siyasette daha aktif rol alıp yaşadıkları şehre daha fazla katkı sunmaya davet etti. Türkiye'de ve bölgede ekonomik sıkıntılar yaşandığını ve bu ortamda mali müşavir ve muhasebecilere büyük görevler düştüğünü anlatan Şahin “Ekonomik sıkıntılar yaşanan bir dönemdeyiz. Firma bilançoları, mali tabloların bu duruma göre daha dikkatli hazırlanması gerekir. Firmaların hayatında muhasebeler hayati önem taşımaktadır. Ekonomik sıkıntısı olan, döviz ve faiz baskısı olan şirketlere mali müşavirler olarak güven vermemiz gerekir. Mali Müşavirler büyük bir bilgi birikimine sahipler. Her konuda bilgi sahibidirler. Bu bilgi birikimini mutlaka siyasette de değerlendirmeleri ve kullanmaları gerekir. Mali Müşavir ve Muhasebeci arkadaşlarımız Belediye Başkanlıkları, belediye meclis üyelikleri ve il genel meclislerine aday olarak ortaya çıkmalı ve şehrimize daha fazla katkı sağlamalılar” dedi.

Toplam 86 üyenin bulunduğu Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Kdz. Ereğli Şubesi kongresinde 47 üye oy kullandı. Seçimlerde 47 üyenin tamamının oyunu alan Ayşin Nalcı Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Kdz. Ereğli Şubesi'nin yeni başkanı olurken, yönetim şu şekilde oluştu: Bahadır Yalçın, Nuri Egemen Erdem, Cevdet Öztürk, Mehmet Deliak ve Fulya Yılmaz.