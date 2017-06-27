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27 Haziran 2017 14:10

ZGC bayramlaşma töreni yapıldı

Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti (ZGC) Geleneksel bayramlaşma töreni düzenledi.

ZGC bayramlaşma töreni yapıldı

27 Haziran 2017 14:10


ZGC genel merkezinde düzenlenen törene İl geneli gazetecilerin katılımda bulunduğu ,iştirak ettiği bayramlaşma törenine Zonguldak Belediye başkanı Muharrem Akdemir Çaycumalıları Yaşatma ve Koruma Derneği Başkanı Savaş Çiloğlu ve Tes - İş eski genel sekreteri Mehmet Baş yer aldı.


ZGC bayramlaşma etkinliğinde ZGC kurucu başkanı Bedri Erel, ZGC Onursal başkanı Şaban Yılmaz, EGD başkanı İ. Necati Günay, ÇGD başkanı Davut Uyar ZGC yönetim kurulundan, başkan yardımcıları ve meslekte görev alan 70 ‘e yakın gazeteci katıldı. Yapılan bayramlaşma töreninde gazeteciler mübarek ramazan bayramının getirdiği birlik, beraberlik ve bir arada kaynaşma ruhunun öne çıktığını beyan ettiler.


Dostlukların pekiştiğini, meslektaşlar arası dayanışmanın da artarak devam ettiğini altını çizdiler.




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