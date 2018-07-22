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22 Temmuz 2018 16:09

Zonguldak BEÜ hızla büyümeye devam ediyor

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) son yıllarda göstermiş olduğu hızlı gelişim, öğrenci sayısındaki büyük artış, güçlendirilen kampüs, laboratuvar alt yapısı, çevre dostu ve çevreye saygı projeleri, sürekli büyüyen güçlü akademik kadrosu, yeni açılan fakülte, yüksekokul ve bölümleriyle hız kesmeden istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ediyor.

Zonguldak BEÜ hızla büyümeye devam ediyor

22 Temmuz 2018 16:09


Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi son yıllarda bünyesine kazandırdığı yeni, farklı bölüm ve programlar ile hem öğrencilere popüler ve iş piyasalarında talep gören bölümlerde eğitim alma fırsatı sunarken hem de Batı Karadeniz Bölgesi’nin en hızlı büyüyen Üniversitelerinden biri oluyor. BEÜ yeni akademik yıla YÖK onaylı 4 yeni programla girecek. Yükseköğretim Kurumu’ndan (YÖK) onay alınarak BEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesine 4 yeni Yüksek Lisans Programı eklenecek. Bu bağlamda Sosyal Bilimler Enstitüsüne eklenen 4 yeni programla birlikte, Yüksek Lisans alanında faaliyet gösteren toplamda 51 olan program sayısı 55’e yükselmiş oldu.


2018-2019 Akademik Yılı’nda İlk defa eğitim verilmesi planlanan programlar şöyle:


"Denizcilik İşletmeleri Yönetim Anabilim Dalı; Deniz İşletmeciliği ve Ekonomisi Tezli Yüksek Lisans Programı, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı; Sosyal Bilgiler Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı, Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı, Türk Dili ve Edebiyatı Tezsiz Yüksek Lisans II. Öğretim Programı."




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