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16 Mayıs 2018 11:17

Zonguldak, genç nüfus oranının en düşük olduğu 5 ilden biri

TÜİK’in ’istatistiklerle gençlik 2017’ verilerine göre Zonguldak’ta genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 14,0 oldu.

Zonguldak, genç nüfus oranının en düşük olduğu 5 ilden biri

16 Mayıs 2018 11:17

Zonguldak, genç nüfus oranının en düşük olduğu 5 ilden biri oldu.


TÜİK’in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; Türkiye toplam nüfusu 2017 yılı sonu itibariyle 80 milyon 810 bin 525 iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 983 bin 97 oldu. Genç nüfus, toplam nüfusun yüzde 16,1’ini oluşturdu. Genç nüfusun, yüzde 51,2’sini erkek nüfus, yüzde 48,8’ini ise kadın nüfus oluşturdu.


Nüfus projeksiyonlarına göre, genç nüfus oranının 2040 yılında yüzde 13,4, 2060 yılında yüzde 11,8 ve 2080 yılında %11,1 olacağı öngörüldü.


Genç nüfus oranı en düşük ve en yüksek iller


ADNKS sonuçlarına göre; 2017 yılında genç nüfus oranının en yüksek olduğu il, yüzde 25,6 ile Hakkari oldu. Bu ili, yüzde 23,8 ile Şırnak ve yüzde 23,6 ile Bayburt izledi. Genç nüfus oranının en düşük olduğu iller ise sırasıyla; yüzde 13 ile Muğla, yüzde 13,3 ile Balıkesir, yüzde 13,8 ile İzmir ve Sinop ile yüzde 14’le Zonguldak oldu.




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