Kent merkezinde bir otelde gerçekleştirilen “Zonguldak İletişiminde Değerler Haritası Çalıştayı”na Zonguldak Valisi Ahmet Çınar’ın yanı sıra protokol üyeleri katıldı. Kentin kültürel ve doğal varlıklarının korunması, tanıtımında yararlanılacak imgeler, simgeler, kavramların paydaşlarla uygulanacak kolaylaştırıcılık yöntemiyle belirlenmesine yönelik düzenlenen çalıştayın açılış konuşmasını Vali Ahmet Çınar yaptı.

“Yapacağımız şey var da yapmıyorsak halkın bize hakkı geçer”

Kamu görevlilerinin bir amaç için görev almış insanlar olduğuna vurgu yapan Vali Ahmet Çınar, kaliteli, hızlı ve iyi çalışmalar yapılması gerektiğinin altını çizdi. Kamu görevlilerinin kent adına yapılacak çalışmalar için yetkilendirildiğini de hatırlatan Çınar, şöyle devam etti:

“Biz kamu görevlileri en başta ve diğer sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, meslek örgütlerinin yöneticileri herkes bir amaç için görev almış insanlar. Ben kendi mesai arkadaşlarımıza her zaman sık sık hatırlatıyorum. Bu şehirde görev süremiz zaman diliminde emanet aldık. Görev aldık. Yetkilendirildik. Bizim işimizi bir başkası yapmaz. O işi, nöbeti biz devraldığımız için o işi biz yapacağız. Biz işimizi düzgün yaparsak, iyi yaparsak, kaliteli ve hızlı yaparsak biz yaparsak olur. Yapmazsak olmaz. Şunu her zaman hatırlatıyorum. Bizim yapmamız gereken, yapabileceğimiz, daha çok şey vardı da biz bunu yapmıyorsak, ihmal ediyorsak toplumun, halkın bize hakkı geçer. Bu net olarak da böyledir. Bu anlayışla biz hep beraber çalışalım diye konuşuyoruz ve gayret ediyoruz.”

“Takvim belirleyip somut adımlarla yürümeliyiz”

Aciliyetleri öne alıp takvim belirlemenin yapılacak çalışmalara katkı sağlayacağını belirten Vali Çınar, “Özet olarak hepimizin yapacağı güzel şeyler vardır. Her durumda, her imkansız dediğimiz şartlarda dahi atılacak yeni bir adım, yapılacak yeni bir iş güzel bir iş mutlaka vardır. Zonguldak ile ilgili olarak şahsen samimi gayretlerimiz var. Bir şeyler yapalım, iyi şeyler yapalım, güzel şeyler yapalım isteği var. Ama bu lafla olmamalı. Sözde kalmamalı. Topyekûn her şeyi birlikte yapmaya kalkarsak hiçbir şey yapamayız. Bu genelde böyle olur. O da olsun, bu da olsun biri bir fikir söyler ama buna ne güç yeter ne zaman yeter, ne imkan ne kapasite yeter. O zaman aciliyetleri öne alıp takvim belirleyip somut adımlarla yürümek, yapabildiğimizi yapmak, yapılması gerekenleri de planlamak şeklinde bir yol alabiliriz” diye ifade etti.

“Bu şehrin muhteşem bir tabiatı var”

Zonguldak’ın fazlaca değerleri olduğunu bunların en başında da kömürün geldiğini anlatan Çınar, “Şehrimizin tabii ki çok değerleri var. Bir kere muhteşem bir tabiatı var. Denizler, dağlar, bitki örtüsü. Türkiye’nin en çok en kaliteli ormanları bizde. Bir hafızası var. Türkiye’nin en ücra noktalarına kadar ocaklarını ısıtan kömür. Hiçbir şehre nasip olmayacak bu tanınmışlık, sevilmişlik var bu şehirde. Turizm ayrı bir konu. Ekonomik potansiyeller, değerler ayrı bir konu. Bitki örtüleri ayrı bir konu. Ama bizim bunları bir program dahilinde üretim modelleriyle pazara sevk edecek teknik usulleriyle topyekün bir çalışmışlık projelendirilmişlikle insanlarımızın, ülkemizin ekonomilerine katkı sağlayacak çalışmalara modelleri yapmamız gerekiyor” diye sözlerini tamamladı.

Açılış konuşmasının ardından moderatör Doç. Dr. Savaş Zafer Şahin, çalıştaya ilişkin bilgiler aktardı. Şahin ayrıca kentte Bacaklı Yaylası, Kadıoğlu mozaikleri, 4113 yaşındaki porsuk ağacı, Devrek evleri, Devrek Bastonu, Filyos Vadisi, değirmenler, su yapıları, Sofular Mağarası, A tipi, Kandilli, Işıkveren terk edilmiş fabrika, Fener Mahallesi gibi değerler bulunduğunu hatırlattı.