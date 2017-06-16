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16 Haziran 2017 14:31

Zonguldak sağlık ve endüstri bölgesi kapsamına alındı

AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, 485 sıra sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın 31.

Zonguldak sağlık ve endüstri bölgesi kapsamına alındı

16 Haziran 2017 14:31

maddesi ile Zonguldak’ın “Sağlık ve Endüstri Bölgeleri” kapsamına alındığını açıkladı.


AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu Zonguldak’ın sağlık ve endüstri bölgeleri kapsamına alındığını bildirdi. Çaturoğlu konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “485 sıra sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 31 inci maddesi ile sadece Trabzon ili “Sağlık ve Endüstri Bölgeleri” kapsamına alınmıştı. Bunun üzerine Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Faruk Özlü, Partimizin Grup Başkanvekilleri, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kayaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve üyeleri görüşme ve istişare yaptık. Yaptığımız bu görüşme ve istişarelerde Zonguldak İlimizin de kanun kapsamına alınması gerektiğini gerekçeleri ile anlattık ve bu talebimizi olumlu karşıladıklarını belirttiler. Dün gece Meclis Genel Kurulunda 31 inci madde görüşülürken Grup Başkan Vekilimiz Mustafa Elitaş, Zonguldak Milletvekilleri Hüseyin Özbakır, Özcan Ulupınar, İzmir Milletvekili Nükhet Hotar, Bursa Milletvekili İsmail Aydın ve İstanbul Milletvekilimiz Ahmet Hamdi Çamlı’nın da desteğini alarak madde üzerinde değişiklik önergesi verdik ve değişiklik önergemiz Meclis Genel Kurulunda kabul edildi. Kabul edilen madde ile; “Hususi Hastaneler Kanunu kapsamında kalan sağlık tesisleri hariç olmak üzere, Sağlık Bakanlığının önerisi ve Bakanlar Kurulunca alınacak kamu yararı doğrultusunda kurulacak sağlık tesisleri ve alternatif alan bulunmaması durumunda Endüstri Bölgeleri Kanununa göre kurulan, işletilen ve mevcut en iyi teknikleri kullanan endüstri bölgeleri” kurulabilecek Sonuç itibariyle Zonguldak İlimizde “Sağlık ve Endüstri Bölgeleri” kapsamına alınmıştır. İlimize hayırlı olsun. İlimizin Kanun kapsamına alınmasına destek veren, katkı sunan, önerimize imza atan ve Meclis Genel Kurulunda kabul edilmesini sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Tekrar ilimize hayırlı olmasını diliyor, kamuoyuna saygılarımı sunuyorum.”




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