Zonguldak’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılı kutlandı

Yılı ve Uzunmehmet’i Anma Günü etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü düzenlendi.

Kortej yürüyüşüne, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, CHP Zonguldak Milletvekili adayları, CHP il başkan vekili Hakkı Güney, GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, Sivil toplum kuruluşları, daire müdürleri, şube başkanları, halk oyunları grubu ve vatandaşlar katıldı.

Zonguldak’ın Düşman İşgalinden Kurtuluşu ve Uzunmehmet’i Anma Günü etkinlikleri çerçevesinde İstasyon Caddesi’nden başlayan kortej yürüyüşü Valilik önüne kadar sürdü. Valilik önünde düzenlenen törende Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir açılış konuşması yaparak, “21 Haziran Zonguldak’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. Kurtuluş yıl dönümünde siz madencilerle birlikte geçirmek onur ve gurur verici bu neşeniz bu sevinciniz ömür boyu daim olsun. Zonguldak’ın düşman İşgalinden Kurtuluşu ve Uzunmehmet’i Anma Günü hepimize kutlu olsun” dedi.

Konuşmaların ardından Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir Kurtuluş meşalesi yaktı.

Program konuşmaların ardından halk oyunları gösterileri ile program sona erdi.