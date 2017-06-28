Zonguldak’ın kurumsal kimlik logosu kelebek oldu

Yeni logoda kelebek figürü kullanılarak Zonguldak’ın geçirdiği değişim ve yenilenme anlatıldı.

Zonguldak’ın tanıtımı amacıyla oluşturulan kurumsal kimliğin tanıtımı amacıyla valilik binasında toplantı düzenlendi. Yeni Valilik logosunun tanıtıldığı toplantıda konuşan Vali Ali Kaban, "Yönetimde bir devamlılık esastır. Başlatılan bir çalışma. bizim daha önce bulduklarımızın üstüne konulmuş çalışmalardır. Bundan sonra devam edecek çalışmalar da bizim yaptıklarımızın üzerinden devam edecektir. Eklenerek, taş üstüne taş koyarak bir inşa faaliyetidir. İşte o tuğlalardan bir tanesi de valiliğimizin epeydir arkadaşlarımız tarafından gündeme getirilen, epeydir üzerinde çalıştıkları ve sonunda bir proje dahilinde bir noktaya getirip bu gün de tanıtımını yapacakları ulusal kimlik tanıtım toplantısıdır. Malum zamanlarla birlikte insanlar, mekanlar değiştiği kurumların da görünümleri değişmektedir. Bundan zamanında bilemeyeceğimiz kadar önce konulmuş bir Zonguldak valilik logosu şu anda ifade etmekte yeterli olamamaktadır. Arkadaşlarımızın bilimsel olarak yaptıkları çalışmalarda hakikaten üzerinde durduklarında bunun yeterli olmadığını gördüklerinde yeni durumlara da uygun olarak bir çalışma başlattılar. Güzel bir çalışma yapmışlar. Zonguldak’a yakışan bir çalışma yapmışlar. Bu anlamda çalışma yapan arkadaşlarıma teşekkürü bir borç biliyorum" diye konuştu.

Kelebek figürünün kullanıldığı yeni logo kamuoyu ile paylaşıldı. Kurumsal kimlik çalışmalarına ilişkin yapılan açıklamalarda ise şöyle denildi:

"Bugüne kadar bir çok ilke ev sahipliği yapmış olan Zonguldak’ı yeni dönemde ilklerin kenti olarak markalaştırma çalışmaları devam etmektedir. Kurumsal kimlik logosu olarak kelebek belirlenmiştir. Kelebek, Zonguldak’ın geçirmekte olduğu bu değişimi, dönüşümü ve yenilenmeyi en iyi şekilde anlatmaktadır. Kelebek temalı Valilik logosu, bu hinterland (arka bölge) içinde yer alan kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ve halkın, Zonguldak’ın gelişimi ile ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınmasında her türlü çabayı göstereceğini vurgulamak amacıyla tasarlanmıştır. Zonguldak’ın geçireceği bu muhteşem dönüşümün Türkiye’de ve dünyada ses getirecek seviyelere ulaşması, bu dönüşümün ve çabanın Zonguldak’a ekonomik, kültürel ve sosyal başarı, bunun bir sonucu olarak da refah, mutluluk ve huzur getirmesi hedeflenmiştir. Logo stilize edilerek sonsuzluk sembolü bir kelebek olarak tasvir edilmiştir. Valiliğin kurumsal renkleri altın sarısı ve bordodur. Valiliğin amblemi ve renkleri, Zonguldak’ın geleceğe dair umutlarını, aydınlık ve renkli bir Zonguldak’ı, gelişmişliği, değişimi ve dönüşümü temsil eder. Bütün bunları gerçekleştirecek enerji, güç ve yeteneğe vurgu yapar. Yeni logo, Zonguldak’ın tanıtımına büyük katkı yapacaktır."