Diğer
Kategoriler
18 Haziran 2018 19:57

Zonguldak’ta asfalt çöktü, 10 metrelik çukur oluştu

Zonguldak’ta ana yolda asfaltın çökmesi sonucu yaklaşık 1 metre genişliğinde ve 10 metre derinliğinde çukur oluştu.

Zonguldak’ta asfalt çöktü, 10 metrelik çukur oluştu

18 Haziran 2018 19:57


Karayolunun Terakki Mahallesi Gümüşhane Sokak istikametinde henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Çökme sonucu yolun kenarında yaklaşık 1 metre genişliğinde ve 10 metre derinliğinde çukur oluştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yolda başka çökmelerin ve kazaların yaşanmaması için güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.


İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, yolda meydana gelen çökmeyi yerinde inceleyerek, ekiplerden bilgi aldı. Çökmenin neden kaynaklandığı bilinmezken, Zonguldak Belediyesi ve İl Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri de bölgeye gelerek inceleme başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ZONGULDAK HABERLERİ
ZONGULDAK HAVA DURUMU
24
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç