Zonguldak’ta Bylock operasyonu; 15 gözaltı

Operasyonda 5’i kadın 15 kişi göz altına alındı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçla Mücadele büro amirliği (KOM) ekipleri tarafından ’ByLock’ kullanıcısı oldukları tespit edilen aralarında esnaf, işçi ve ev hanımlarının bulunduğu 5’i kadın 15 kişiyi eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. 5 kişinin ise adreslerinde bulunamadığı öğrenildi. Göz altına alınan 15 kişi ilçe emniyet müdürlüğünde ki işlemlerinin tamamlanması ve alına doktor raporlarının ardından Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.