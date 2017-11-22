Zonguldak’ta Diş Hekimleri günü kutlandı

Zonguldak’ta ‘Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası’ kapsamında, Atatürk Anıtı önünde diş hekimleri tarafından çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu yapıldı. Çelenk sunumunun ardından burada açıklamalarda bulunan Türk Diş Hekimleri Birliği Zonguldak Diş Hekimleri Odası Başkan Vekili Diş Hekimi Volkan Çayırlı günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Çayırlı yaptığı açıklamada "22 Kasım’ı da içine alan ’Diş hekimliği Günü ve Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası’ ülkemizde 1996 yılına kadar 22 Kasım ’Diş hekimliği Günü’ olarak kutlandı. Sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın onayı ile bugünkü şeklini aldı. Bu hafta bu sene de Birliğimiz ve Odalarımızca mesleki sorunların dile getirilmesi, toplumun ağız ve diş sağlığı konusunda farkındalığının arttırılması, koruyucu diş hekimliği hizmetleri kavramına dikkat çekilmesi ve ayrıca diş hekimliği hizmetlerine ilişkin kamuoyu oluşturulması anlamında çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Ağız ve diş hastalıkları dünyanın hemen tüm bölgelerinde en sık görülen sağlık sorunları arasındadır. Yaşam kalitesi açısından önemli kayıplara yol açan ağız diş hastalıklarının; şeker hastalığı, kalp-damar hastalıkları, büyüme-gelişme geriliği, erken doğum gibi birçok sağlık sorununun gelişmesinde rol oynadığını gösteren kanıtların sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu nedenle ağız diş sağlığı problemlerinin açığa çıkmadan önce koruyucu önlemlerle engellenmeleri, hastalıklar açığa çıktığında ise hızlıca tedavi edilmeleri gerekir. Ne yazık ki diş hekimine gitme sıklığı düşük oldukça kronik ve yıkıcı özellikte olan ağız-diş sorunlarında tedavi genellikle hastalığın çok ilerlediği bir dönemde gerçekleşir. Tedavideki gecikme ise ağız diş sağlığı ve genel sağlığı bozarken ayrıca sağlığa ayrılan bütçenin de katlanarak artmasına neden olmaktadır. Türkiye’deki tüm diş hekimlerinin; kamu, üniversite ve serbest çalışanların tümünün katılımını sağlayarak, koruyucu diş hekimliği hizmetlerinin halka yaygın bir şekilde ulaşmasını sağlayacak sağlık politikaları Türk Diş hekimleri Birliğinin de katkısı ile geliştirilerek, Toplum Ağız Diş Sağlığı verilerimiz Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Diş hekimleri Birliği hedeflerine ulaştırılmalıdır.22 Kasım ’Diş hekimliği Günü ve Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası’ tüm meslektaşlarımıza ve halkımıza kutlu olsun. Halkımızın ve değerli basınımızın ağız-diş sağlığı konusunda duyarlılıklarının en az günde iki defa olmak üzere ve tüm yıl boyunca devam etmesini dileriz”.