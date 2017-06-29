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29 Haziran 2017 12:02

Zonguldak’ta FETÖ/PDY soruşturması

Zonguldak’ta FETÖ/PDY soruşturmasında gözaltına alınan ve Bylock kullandıkları iddia edilen 2’si kadın 9 şüpheli sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Zonguldak’ta FETÖ/PDY soruşturması

29 Haziran 2017 12:02


Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekiplerince, örgütün şifreli haberleşme programı Bylock’u kulandıkları iddia edilenlere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Merkez ilçenin yanı sıra Kdz. Ereğli, Kilimli ve Kozlu ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 2’si kadın 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sabah saatlernide Atatürk Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.


Gözaltına alınan şüphelilerin arasında öğrenci, ev hanımının da bulunduğu belirtildi.




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