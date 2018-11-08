Zonguldak'ta kömürün bulunuşu kutlandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde “8 Kasım Uzun Mehmet'i Anma ve Kömür'ün Bulunuş Günü” nedeniyle tören düzenlendi.

Kestaneci Mahallesi'nde bulunan Uzun Mehmet Anıtı önünde düzenlenen tören anıta çelenk sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende ilk olarak söz alan Türkiye Taş Kömürleri Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürü Ali Hekim, kömürün Türkiye ekonomisi üzerindeki önemi ve Türkiye ve Zonguldak'taki kömür üretimi hakkında bilgiler verdi.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci ise TTK'da yıllık üretimin 1 milyon tonun altına düştüğünü belirterek, kurumun işçi açıklarının giderilmesi için öncelikle söz verilen bin 500 işçi alımının gerçekleşmesini istedi. Bölgedeki demir çelik fabrikaları ile elektrik santrallerinin ithal kömür kullandığını vurgulayan Demirci, "Bugün Türkiye ekonomisi cari açık ve dış borç sorunları ile boğuşuyor. Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK) en az sayıdaki işçiyle en düşük üretimini yapıyor. Bölgedeki Kardemir, Erdemir ve enerji santralleri ithal kömür kullanıyor. Türkiye'nin yılda 35 milyon ton taş kömürüne ihtiyacı var. Türkiye taş kömürü ithalatı için yılda 4-5 milyar dolar harcıyor. Oysa havzamızda üretilmeyi bekleyen 1 milyar 500 milyon ton taş kömürü rezervi var. Biz üretmek istiyoruz. Üreteceğimiz kömürün alıcısı var, işsiz insanlarımız var. En azından bu bölgede kurulmuş Kardemir ve Erdemir için koklaşabilir taş kömürü üretme sorumluluğumuz var. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Enerji Bakanımız kuruma bin 500 işçi alınacağını açıkladılar. İşçi alımı çalışmalarının sürdüğü ifade ediliyor. Bizde bu çalışmanın bir an önce sonuçlanmasını istiyoruz. Bu ocaklarda alın teri dökerken can veren maden şehitlerimiz var. Maden şehitlerimizin yakınları için kuruma işçi alımlarında öncelik tanınmasını istiyoruz” dedi.

Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal ise Uzun Mehmet'e olan ahde vefa için Kestaneci Mahallesi'nde bulunan Uzun Mehmet Anıtı'nı yenilediklerini, sahil bandına madenci evi yaptıklarını belirterek, bundan sonraki süreçte ise Kestaneci Mahallesi'ne Uzun Mehmet'in evini ve kömürün bulunduğu alanın düzenlenerek turizme açılmasını sağlayacaklarını söyledi.

Karadeniz Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu da konuşmasında enerjiye sahip olmanın öneminin son 10 yılda Türkiye'nin yaşadıkları ile daha fazla anlaşıldığını ifade etti. Çorumluoğlu, TTK'ya işçi alımı konusunda hükümetin gerekli çalışmaları yaptığını belirterek, kendisinin de konuyu yakından takip ettiğini ifade etti.

Yapılan konuşmaların ardından öğrenciler törende günün anlam ve önemiyle ilgili şiirler okudu. Tören 8 Kasım Uzun Mehmet'i Anma ve Kömür'ün Bulunuş Günü” nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.