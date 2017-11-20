Zonguldak’ta kontrolden çıkan motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, hastanede tedavi altına alındı.

Kaza Orhanlar Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakkı Güneri (24) idaresindeki 67 TR 865 plakalı motosiklet, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Yerde sürüklenen motosiklet, önünde seyreden otomobile vurarak durabildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi o sırada olay yerinden geçen Ortopedi Doktoru Sinan Özlük yaptı. Yaralı, vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ambulansıyla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, savcılık kazayla ilgili soruşturma başlattı.