Zonguldak’ta LYS maratonu

Zonguldak’ta adaylar 15 kuralına takılmamak için sınava koşarak geldi.

Zonguldak’ta sabah saatlerinde LYS heyecanı yaşandı. Sınava girecek üniversite adayları, sabahın erken saatlerinde aileleriyle birlikte okulların önünde toplandı. Sınav saatinin yaklaşmasıyla öğrenciler, girişteki polisler tarafından tek tek arandı. Adaylar, üzerilerindeki takı, mendil gibi eşyaları bırakarak içeriye girdi. Sınav saatinden 15 dakika önce okulda olması gereken adaylardan bazıları kurala takılmaktan saniyelerle kurtuldu. Bazı adaylar, 15 dakika kuralına takılmamak için okula koşarak girdi.

Üniversite adayları, sınav boyunca sınıflarda ter dökerken, aileleri ise okul önünde bekleyerek çocuklarının başarılı olabilmesi için dua etti. Polis ekipleri okulların çevresinde gürültüye karşı geniş güvenlik önlemi aldı.