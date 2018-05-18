Zonguldak’ta Müzeler Günü kutlandı

Etkinlikler kapsamında Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Arkeoloji Bölüm Başkanı Dr. Gülden Ekmen; “Atatürk’ün Arkeoloji ve Müzecilik Alanı’ndaki Faaliyetleri”, BEÜ Öğretim Üyesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Hamza Ekmen; “İnönü Kazısı ve Anadolu Arkeolojisine katkıları”, Zonguldak Müze Müdürü Tahir Aksekili “Gelenekselden modernizme konsept müzeler, Maden Müzesi örneği” konulu sunumlar yaptılar.

Etkinliklere Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, GMİS Genel Sekreteri Satılmış Uludağ, GMİS Genel Mali Sekreteri Satılmış Uludağ, akademisyenler, bürokratlar ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunduğu programın açılış konuşmasını Zonguldak Maden Müzesi Müdürü Tahir Aksekilli, “2011 yılından itibaren 18 Mayıs Dünya Müzeler Günü uluslararası olarak ilan edilmiş ve ülkemizde de bu şekilde kutlanmaya devam edilmiştir. Bugün düzenlenen etkinliklerle kültür varlıklarımızın tanıtımı, korunması, onarımı ve özenle saklanarak gelecek nesillere aktarılabilmesi için bilinçli bir kamuoyu oluşturulması amaçlanmaktadır. Müzeler, bu dönemden sonra yeni bir yaklaşımla ele alınmaya başlamıştır. Topluma uzaktan bakan klasik müzeciliğin durağan mekan anlayışından kültür ünitesi olarak vurgulanan yaşayan, çağdaş müzecilik anlayışına yapılmış, müzeciliğin çevresi değişmiştir. Emeğin başkenti Zonguldak’ta kültürel mirasın korunması ve yaşatılması adına Türkiye’nin ilk maden müzesi 2016 yılında hizmete açılmıştır. Dünyada konsept müzelerin gelişmesiyle birlikte ülkemizde de konsept müzeciliğin öncülüğünü yapan Zonguldak Maden Müzesi çağdaş müzecilik anlayışıyla tasarlanmış, şehirle maden, madenle şehir arasındaki ilişkiyi yansıtan güzel bir müze olmuştur” diye konuştu.

Ardından konuşan Zonguldak İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekai Kasap ise “Müzeler Günü dünya kültür mirasının korunması ve müzeciliğin tanıtılması amacıyla milletler arası müzeler konseyi ICOM tarafından ve tüm dünyada her yıl 18 Mayıs tarihinde kutlanmaktadır. Bu kapsamda ülkemizde bu yıl 37.’si kutlanmaktadır. Müzeler toplumumuzda müzeler ve müzeciliği yaygınlaştırmak, geliştirmek ve farkındalık oluşturmak anlamında önemli bir yere sahiptir” diye ifade etti.

Belediye Başkanı Muharrem Akdemir de Müzeler Günü’nü kutladı. Etkinlik sonunda Maden Müzesi ile aynı alanda bulunan Eğitim Ocağı ile Maden Şehitleri Anıtı gezildi.