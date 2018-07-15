Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen, Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mustafa Yorulmaz, gaziler ve şehit ailelerinin yanı sıra siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar şehitliğe ziyaret gerçekleştirdi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde şehitlikte Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi. İl Müftüsü Rüstem Can tarafından yapılan duaların ardından şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Yenicamii’nde şehitler anısına Mevlid-i Şerif okutulacak.