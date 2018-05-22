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22 Mayıs 2018 10:38

Zonguldak’ta suç örgütü operasyonu: 9 gözaltı

Zonguldak’ta suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak’ta suç örgütü operasyonu: 9 gözaltı

22 Mayıs 2018 10:38


Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesiyle İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye bastı. O.V. liderliğindeki suç örgütü şüphelilerin "Çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurdukları" tespit edilmesi üzerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. "Suç işlemek amacıyla, silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek, örgüte üye olmak, tehdit, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, görevi kötüye kullanma, suç delillerini yok etme ve gizleme, yağma ve silahla yaralama" suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.


Operasyon kapsamında yapılan ev ve iş yerlerindeki aramalarda ise çok sayıda ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği, çok sayıda mermi, kesici alet ele geçirildi.




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