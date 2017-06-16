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16 Haziran 2017 21:29

Zonguldak’ta trafik kazası: 2 yaralı

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Zonguldak’ta trafik kazası: 2 yaralı

16 Haziran 2017 21:29


Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Devrek ilçesi Dorukhan mevkiinde meydana geldi. Okan S. idaresindeki 67 DD 505 plakalı araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek karayollarına ait araca çarptı.


Kazada sürücü Okan S. ve Sevim S. yaralandı. Kazada bulunduğu yerde sıkışan ve ayakları kırıldığı öğrenilen sürücü, Devrek Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Sualtı Su Üstü Arama Kurtarma timi tarafından kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla Devrek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.




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