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21 Temmuz 2018 00:32

Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonu

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM Şube ve Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 85 kök dişi Hintkeneviri ile 10 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonu

21 Temmuz 2018 00:32


Edinilen bilgiye göre, Ereğli ilçesi Fındıklı köyünde E.D. isimli şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı ve kendi bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği ihbarını değerlendiren Zonguldak İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM Şube ve Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri belirlenen adrese operasyon düzenledi. Yapılan teknik takibin ardından şahsın evinin bahçesinde 85 kök dişi kök Hint keneviri ile 10 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Arazi çevresinde aramalar sürerken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.


Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan uyuşturucu madde satıcıları ve organizasyonları tespit edilerek, uyuşturucu madde arzının önlenmesine yönelik çalışmalarımız kararlılıkla ve artarak devam etmektedir" denildi.




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